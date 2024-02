Gold und Bronze im Massenstart: Kälin siegt an der U23-WM, Albasini wird in Planica Dritter

Am vierten Wettkampftag der Langlauf-Nachwuchs-Weltmeisterschaften im slowenischen Planica lässt Marina Kälin die Swiss-Ski-Delegation ein erstes Mal über Medaillen jubeln. Die 20-jährige Engadinerin vom Skiclub Alpina St. Moritz gewinnt in der U23-Kategorie die Goldmedaille über 20 Kilometer Massenstart in der freien Technik. Kälin verweist nach einem klug gelaufenen Wettkampf in souveräner Manier die US-Amerikanerin Haley Brewster und die Französin Maelle Veyre auf die Plätze. Kälin hatte zuvor in Slowenien bereits mit Rang 5 im Sprint in der freien Technik ihren guten Formstand bewiesen.