Ex-Biathletin Selina Gasparin startet erstmals am Planoiras und sagt: «Meine Form befindet sich seit drei Jahren im Sturzflug»

Frischer Wind

Der Fokus von Baselgias Denken verschiebt sich am Sonntagmorgen immer klarer in Richtung des eigenen Starts. Zusammen hängt dies damit, dass er sich «passabel präsentieren» will. «Bei den M60 (Baselgia wird in diesem Jahr 62 Jahre alt, Anm. d. Red.) liegt bestimmt etwas drin», sagt er ­dazu mit einem Lachen. Im vergangenen Jahr belegte er in dieser Altersklasse Platz 2 – und just Rang 100 im Gesamt-Klassement.

Die Gesamtverantwortung des Volksskilaufs hat Baselgia auf dieses Jahr ­abgegeben. «Wir benötigen eine Verjüngung», sagt er dazu. Mit dem 16 Jahre jüngeren Carlo Wasescha ist der ­Generationenwechsel eingeleitet. Und dessen Handschrift zeigt sich bereits: «Wir haben in diesem Jubiläumsjahr so viel Musik auf der Strecke wie noch nie.» An nicht weniger als drei Standorten ist für musikalische Unterstützung gesorgt: auf der Luziwiese in ­Lenzerheide, beim Aufstieg in Valbella und in Parpan.

Frischer Wind in Bezug auf die ­prägenden Figuren im Rennen selbst zeigte sich bereits im letzten Jahr. Mit Isai Näf – damals 18 Jahre alt – und Giuliana Werro (24) siegten zwei Nachwuchshoffnungen aus nationaler Sicht. In diesem Jahr aber dürfte der Generationenwechsel nochmals zurückgebunden werden. Weil sich der Planoiras mit den Schweizer Langlauf-Meisterschaften auf dem Jaunpass überschneidet, fehlen einige Kaderathletinnen und -athleten.