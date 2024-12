Bitter: Grond stürzt bei Tour-Start im Final - zwei Schweizer auf dem Podest

Vier Schweizer im Final. Zwei davon am Ende auf dem Podest. Dem Schweizer Team gelingt beim Auftakt der Tour de Ski im italienischen Toblach ein Start nach Mass. Nadine Fähndrich und Janik Riebli werden im Skating-Sprint Dritte. Die Luzernerin holte ihren insgesamt neunten Podestplatz im Sprint und ihren ersten seit dem März 2023 in Tallinn. Die 29-Jährige meldete sich nach einem mässigen Saisonstart zurück.

Anja Weber, die im Team-Sprint von Davos zusammen mit Nadine Fähndrich mit Platz 2 überzeugt hatte, stand erstmals überhaupt in einem Final eines Weltcup-Sprints. Bisher war sie nie über die Viertelfinals hinausgekommen, nun wurde sie beim Sieg von Jessie Diggins Fünfte. Die Schwedin Maja Dahlqvist, die auch um den Sieg mitreden wollte, fiel mit einem Stockbruch aus der Entscheidung.

Riebli auf dem Podest, Grond im Pech

Der Final der Männer verlief turbulent. Gleich drei Läufer fielen vorzeitig aus dem Rennen ums Podest: Zunächst erwischte es den Amerikaner Ben Ogden mit einem Stockbruch, dann kamen sich der Franzose Richard Jouve und der Davoser Valerio Grond, der einen sehr starken Eindruck hinterlassen hatte, in die Quere. So war der Weg frei für Janik Riebli. Als Dritter holte er den zweiten Podestplatz seiner Karriere nach Livigno im Januar 2023.

Der Sieg ging an Johannes Hösflot Klaebo. Harald Östberg Amundsen, der Vorjahressieger der Tour de Ski, blieb bereits in den Viertelfinals auf der Strecke. Die fehlenden Bonussekunden werden ihm im Kampf gegen Klaebo schmerzen. Bei den Frauen will Jessie Diggins erneut triumphieren.