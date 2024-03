Beim Comeback: Vierfach-Olympiasiegerin Johaug gewinnt Engadin Frauenlauf

Das erste Rennen nach ihrer Babypause endet für Therese Johaug mit einem Triumph. Die 35-jährige Norwegerin diktiert den Engadin Frauenlauf von A bis Z, liegt am Ende dreieinhalb Minuten und mehr vor ihrer Konkurrenz. «Ich habe nicht besonders attackiert, ich ging einfach meine eigene Geschwindigkeit», sagte Johaug im Ziel. Die vierfache Olympiasiegerin lief in einer eigenen Leistungsklasse und es war früh klar, dass sie das Rennen gewinnen würde.

Fluorkontrolle bringt Rangliste durcheinander

Die Verfolgerinnengruppe habe bis Zuoz gut harmoniert, sagt die drittplatzierte Seraina Boner. Auf den letzten Kilometern legte Justyna Kowalczyk dann aber zu und nur Tania Arquint konnte ihr folgen. Ihre Freude über den Podestplatz währte aber nur kurz. Der Internationale Skiverband FIS kontrollierte die ersten sechs und nahm weitere 16 Stichproben auf das verbotene Fluorwachs. Bei Arquint und drei weiteren Athletinnen wurde Fluorwachs festgestellt. Die vier wurden disqualifiziert.



Ob der Sieg beim Engadin Frauenlauf das Comeback von Therese Johaug im Spitzensport einläutet, blieb auch am Sonntag offen. Bei den nordischen Weltmeisterschaften in Trondheim (NOR) in einem Jahr werden die 50 Kilometer erstmals auch von den Frauen gelaufen. Dieses Rennen würde Johaug reizen, wie sie vor dem Rennen im Engadin sagte. Würde sie gewinnen, wäre das nicht nur ihr 15. Weltmeistertitel, sie würde auch die erste 50-Kilometer Weltmeisterin der Geschichte. Einen definitiven Entscheid über ein Comeback habe sie noch nicht gefällt, sagte Johaug. Falls sie die 50 Kilometer-Weltmeisterschaft in Angriff nehme, würde sie sich aber allein auf dieses Rennen und die dazu nötigen Qualifikationsrennen konzentrieren, sagte sie. Ein volles Weltcupprogramm werde sie auf keinen Fall wieder aufnehmen.





Resultate: 23. Engadin Frauenlauf, Samedan-S-chanf, 17 km

1 Johaug Therese NOR 44.07,7

2 Kowalczyk Justyna POL +3.37,2

3 Boner Seraina Davos Platz +4.25,2

4 Barbüda Saskia Ardez +4.35,1

5 Ehrenzeller-Jäger Christa Valens (SG) +4.41,7

6 Gasparin Selina Lantsch (GR) +5.12,1

7 Kudre-Schnyder Daisy Siat (GR) +5.28,8

8 Koepfli Naomi Hünenberg See (ZG) +6.09,3