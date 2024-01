Überfliegerin: Freeskierin Mathilde Gremaud siegt auch in Laax

Die Schweizer Freeskierin Mathilde Gremaud ist auch beim Weltcup-Wettkampf in Laax nicht zu schlagen: Die Olympiasiegerin im Slopestyle zeigt im Gegensatz zu vielen ihren Konkurrentinnen einen sauberen Run und erhält von den Punkterichtern 86,0 Punkte. Gremaud konnte und musste ihren herausragenden ersten Run in der Folge aber nicht mehr verbessern.

Gremauds grösste Konkurrentin an diesem Nachmittag war die Chinesin Eileen Gu, die mit ihren 78.13 Punkten nicht in die Sphären Gremauds vorstossen konnte. Dritte wurde die Amerikanerin Jay Riccomini (60.48 Punkte). Sarah Hoefflin, die zweite Schweizerin im Final, beendet den Wettkampf auf dem unglücklichen vierten Rang (58.75 Punkte).

Gremaud konnte bereits vor ihrem Sieg in Laax mit ihrer bisherigen Saison mehr als zufrieden sein, die Westschweizerin holte im Big Air in Copper Mountain, Peking und Chur zweimal Gold und einmal Silber. Im Slopestyle gewann sie den bisher einzigen Wettkampf in Stubai.