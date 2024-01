Giulia Tanno: Koffer packen statt Trübsal blasen

Als sich Siegerin Mathilde Gremaud und die zweitplatzierte Chinesin Eileen Gu im Zielgelände umarmen, macht sich Giulia Tanno bereits auf den Heimweg. Die Bündner Freeskierin war am Finalsonntag in Laax nur als Zuschauerin anwesend. «Ich habe mich eigentlich gut gefühlt, manchmal will es aber einfach nicht», gibt sich die 25-Jährige zwei Tage nach ihrem Halbfinal-Aus versöhnlich.