Erst hadert Andri Ragettli – dann droht er der Konkurrenz

Es ist erstaunlich, wie ein einziger Weltcupauftritt die Sicht auf eine Saison verändern kann. «Mein Zwischenfazit für die Saison? Ich würde sagen sehr gut. Ich bin immer in die Punkte gefahren und stehe in der Big-Air-Wertung auf dem zweiten Platz», meint der Bündner Freeskier Andri Ragettli. Das war einige Tage vor seinem Heimweltcup in Laax, Ragettli ist aufgestellt und positiv.