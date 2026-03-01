×

Tor in Unterzahl, Doppelpack, wilde Schlussphase: EHC Chur feiert ersten Sieg in diesen Play-offs

Der EHC Chur meldet sich in der Viertelfinalserie gegen La Chaux-de-Fonds zurück. Ein Tor in Unterzahl ebnet den Weg zum 4:2-Auswärtssieg. Wobei dieser am Schluss beinahe noch in Gefahr gerät.

Roman
Michel
01.03.26 - 19:20 Uhr
Regionalsport
Jubelnde Gäste: Der EHC Chur feiert den ersten Sieg in den Play-offs.
Bild: Fans EHC Chur
