Während eines Kurzbesuchs in der Heimat: Nando Eggenberger ordnet seine turbulente Saison ein
Nando Eggenberger spielt seit zehn Jahren in der National League. Beim EV Zug hatte der Stürmer bisher keine einfache Saison. So musste der Bündner einen neuen Klub suchen und es kam zu einer Premiere.
Nando Eggenberger spielt seit zehn Jahren in der National League. Beim EV Zug hatte der Stürmer bisher keine einfache Saison. So musste der Bündner einen neuen Klub suchen und es kam zu einer Premiere.
Gian-Andrin Meiler ist seit August 2024 in der Sportredaktion von TV Südostschweiz und Moderator von Rondo Sport. Neben der Arbeit im Sportbereich, treibt er auch selber sehr gerne Sport. Hauptsächlich Unihockey, wo er bei Chur Unihockey engagiert ist, aber auch andere Sportarten aller Art faszinieren ihn sehr und bringen ihm Abwechslung und Freude. Mehr Infos
Wir bitten um euer Verständnis, dass der Zugang zu den Kommentaren unseren Abonnenten vorbehalten ist. Registriere dich und erhalte Zugriff auf mehr Artikel oder erhalte unlimitierter Zugang zu allen Inhalten, indem du dich für eines unserer digitalen Abos entscheidest.
Bereits Abonnent? Dann schnell einloggen.