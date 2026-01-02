×

Mammut-Programm nach Spengler Cup: HCD startet mit Niederlage ins neue Jahr

Sechs Spiele innert sieben Tagen. Das reicht gegen Kloten nur für zwei Drittel. Der HCD verliert im ersten Spiel des Jahres. Auch wegen zwei frühen Gegentoren nach der Pause und zu vielen Strafen.

Roman
Michel
02.01.26 - 21:50 Uhr
Regionalsport
Keine Punkte: Yannick Frehner und Co. verlieren gegen Kloten.
Bild: Patrick B. Kraemer / Keystone
