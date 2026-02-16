×

«Hier bin ich eine andere Aita Gasparin»: Die Bündnerin taucht beim Klavierspielen in eine andere Welt ab

Bei ihrem Hobby, dem Klavierspielen, kann Aita Gasparin alles vergessen – gerade wenn es im Sport nicht nach Wunsch läuft. Trotzdem sieht die 32-Jährige Biathletin Gemeinsamkeiten zu ihrem Beruf.

Roman
Michel
16.02.26 - 18:13 Uhr
Regionalsport

