Spektakel zum Start ins neue Jahr: Der EHC Chur schenkt Olten gleich sechs Tore ein
Der EHC Chur startet furios ins Jahr 2026 und feiert beim 6:3 gegen Olten den dritten Sieg in Serie. Hier gibts die Tore und Stimmen im Video.
03.01.26 - 17:16 Uhr
Regionalsport
Roman Michel ist Leiter Sport. Er arbeitet als Sportreporter und -moderator bei TV Südostschweiz. Weiter schreibt er für die gemeinsame Sportredaktion der Zeitung Südostschweiz und suedostschweiz.ch. Roman Michel studierte Journalismus und Organisationskommunikation und arbeitet seit 2017 für die Medienfamilie Südostschweiz. Mehr Infos
Regionalsport
