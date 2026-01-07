Arosa-Stürmer Révész nach Olten-Pleite: «Wir waren frustriert»
Der EHC Arosa bleibt im neuen Jahr ohne Sieg. Nach dem 1:4 gegen Olten ärgert sich Stürmer Marcell Révész über die Chancenauswertung und unnötige Strafen. Hier gibts Stimmen und die Highlights im Video.
07.01.26 - 15:39 Uhr
Regionalsport
