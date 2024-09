Er spielte schon einmal für den HCD: Davos verpflichtet neuen Verteidiger

Fr. 27.09.2024 - 10:10

Für vier Jahre: HCD verpflichtet Calle Andersson

Der HC Davos verstärkt seine Defensive. Wie von der «Südostschweiz» exklusiv angekündigt, verpflichtet der HCD Verteidiger Calle Andersson. Der 30-jährige Schwede, der über eine Schweizer Lizenz verfügt, kommt vom HC Lugano und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028. «Calle ist ein Verteidiger, der sowohl in der Defensive als auch in der Offensive einen wichtigen Beitrag leisten kann. Seine Erfahrung in der National League und seine Schweizer Lizenz machen ihn zu einem idealen Neuzugang für uns», sagt Sportchef Jan Alston. In Davos ist Andersson nicht nur als Gegner bekannt. Sondern auch als HCD-Spieler. Am Spengler Cup verstärkte der Offensivverteidiger den HCD im letzten Dezember - und gewann mit den Bündner das Traditionsturnier. Titelerfahrung hat Andersson auch aus der National League. Mit Bern gewann er 2017 und 2019 die Meisterschaft.