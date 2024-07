Sommertraining in der Heimat: So schwitzt Nati-Goalie Livia Peng in der Vorbereitung

Zusammen mit ihrem Personaltrainer bringt sich Nati-Goalie Livia Peng derzeit in Chur in Form für die nächste Saison - auf dem Platz und im Kraftraum. Wir haben die Bündnerin besucht.

Roman Michel

Regionalsport

Roman Michel ist Leiter Sport. Er arbeitet als Sportreporter und -moderator bei TV Südostschweiz.

