Mit Nati-Goalie Kobel: BVB kommt wieder ins Trainingslager nach Bad Ragaz

In der Bundesliga hinkt Borussia Dortmund den Erwartungen hinterher. In der Champions League läuft es dem Team des Schweizer Goalie Gregor Kobel hingegen wie am Schnürchen: Dank eines spektakulären 4:2-Heimsiegs über Atlético Madrid qualifizierte sich der BVB am Dienstag für die Halbfinals.

Für die vielen Dortmund-Fans in der Südostschweiz gibt es bald die Möglichkeit, die BVB-Stars aus nächster Nähe zu beobachten. Wie der Klub auf seiner Website vermeldet, steht im Sommer ein Trainingslager in Bad Ragaz auf dem Programm. Dieses dauert vom 1. bis 9. August. Nach der EM sollten damit sämtliche Topspieler an Bord sein. Im Rahmen des Camps testen die Dortmunder am 6. August in Altach gegen Villarreal.

Der BVB in Bad Ragaz? Neu ist das nicht. Während Jahren bereitete sich der deutsche Topklub jeweils im Kurort auf die neue Saison vor. Wobei das Team jeweils nicht alleine kam: Dutzende von Fans machten das «Schweizer Reisli» im Sommer jeweils mit. Im vergangenen Jahr brach der BVB die jahrelange Tradition wegen eines US-Trips.

Übrigens: Neben dem BVB logierten schon andere Topteams in der Vergangenheit in Bad Ragaz. Darunter etwa Liverpool, Wolfsburg, das Schweizer Nationalteam und die Nationalmannschaft von Saudiarabien.