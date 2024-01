Haarbürste, Kinderbrei, VAR - kuriose Geschichten zur Schneefussball-WM in Arosa

Am Ende kommt Euphorie auf. «Und jetzt putzen wir sie im Sommer auch so weg», sagt ein Zuschauer und schlägt die Faust auf den Tisch. Augenblicke zuvor war Blerim Dzemaili mit einem satten Distanzschuss das 3:1 gelungen. Danach: Abpfiff. Die Schweiz ist Schneefussball-Weltmeister. Dank eines Finalsiegs gegen den Rivalen Deutschland. Hauptprobe geglückt – in ein paar Monaten treffen die beiden Teams an der Fussball-EM wieder aufeinander. Dann auf grünem Rasen statt weisem Kunstrasen.