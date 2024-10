Der vorletzte Schritt ist getan: Piranha Chur und Chur Unihockey sagen Ja zum Zusammenschluss

Offiziell ins Leben gerufen wird der neue Klub an der Gründungsversammlung am 18. November. Wie es in einem Instagrampost heisst, werde dort der neue Auftritt und Vorstand des künftigen Vereins festgelegt. Ziel hinter der Fusion ist es, die sowieso schon eng verknüpften zwei Unihockeyklubs zusammenzuführen, um die Synergien noch besser zu nutzen, die regionale Begeisterung für das Unihockey zu stärken und ein professionelles Umfeld für Spielerinnen und Spieler zu schaffen. Dafür wurde in der Vorwoche auf den Sozialen Medien bereits die Suche mittels Stellenausschreibung nach einer Leiterin / einem Leiter Sport und einer Geschäftsführerin / einem Geschäftsführer für den künftigen Verein lanciert.