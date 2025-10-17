Zurück in der Heimat: Laila Ediz und ihre Familie geniessen die Zeit, auch wenn sie nur kurz ist
Seit dieser Saison spielt Laila Ediz im schwedischen Warberg in der besten Unihockeyliga der Welt. Mit dem Nationalteam spielt sie am Wochenende in der Heimat. Ausgerechnet in Chur, was es noch spezieller macht.
Gian-Andrin Meiler ist seit August 2024 in der Sportredaktion von TV Südostschweiz und Moderator von Rondo Sport. Neben der Arbeit im Sportbereich, treibt er auch selber sehr gerne Sport. Hauptsächlich Unihockey, wo er bei Chur Unihockey engagiert ist, aber auch andere Sportarten aller Art faszinieren ihn sehr und bringen ihm Abwechslung und Freude. Mehr Infos
