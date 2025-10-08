Früher Feinde, heute Partner: Tim Minders Spagat zwischen dem HCD und dem EHC Arosa
Trainieren mit dem HC Davos, doch spielen für den EHC Arosa. Für viele junge Eishockeyspieler ist das eine gute Option. Wie so eine Partnerschaft zweier Vereine funktioniert, anhand eines Spieler-Beispiels.
Gian-Andrin Meiler ist seit August 2024 in der Sportredaktion von TV Südostschweiz und Moderator von Rondo Sport. Neben der Arbeit im Sportbereich, treibt er auch selber sehr gerne Sport. Hauptsächlich Unihockey, wo er bei Chur Unihockey engagiert ist, aber auch andere Sportarten aller Art faszinieren ihn sehr und bringen ihm Abwechslung und Freude. Mehr Infos
