Andri Ragettli reist mit einem Erfolgserlebnis an die Heim-WM

Die Freeskier sind kurz vor der Weltmeisterschaft im Engadin beim letzten Weltcup in Tignes (Frankreich) zu Gast. Mit dabei auch der Flimser Andri Ragettli. In seiner Paradedisziplin Slopestyle springt der 26-Jährige mit 84,43 Punkten in seinem ersten von zwei Runs auf Platz 2. Geschlagen wird Ragettli nur vom US-Amerikaner Alex Hall, der sich 90,10 Punkte von den Judges gutschreiben lässt. Das Podest wird komplettiert von Sebastian Schjerve aus Norwegen.

Für Andri Ragettli ist es erst der zweite Podestplatz in dieser Saison, nachdem er im November in Stubai (Österreich) ebenfalls auf dem zweiten Rang gelandet war. Mit dem heutigen Podestplatz sichert sich Ragettli ebenfalls den zweiten Gesamtrang in der Slopestyle-Disziplinenwertung. Auch in dieser Wertung wird der Flimser nur vom Weltcupsieger in Tignes – Alex Hall – knapp geschlagen. 32 Punkte liegen zwischen den beiden Athleten. Hätte sich Andri Ragettli heute den Sieg geholt, hätte er den US-Amerikaner auch in der Gesamtwertung im Slopestyle hinter sich lassen können und zum fünften Mal die Kristallkugel in dieser Disziplin mit nach Hause nehmen können. So bleibt ihm dies verwehrt.

Der zweite Bündner im Starterfeld, Kim Gubser, blieb knapp in der Qualifikation hängen.

Am kommenden Dienstag beginnt im Engadin die Freestyle-WM. Ragettli gehört in der Heimat, wo er im März 2024 seinen bislang letzten Weltcup-Sieg feiern durfte, zu den Topfavoriten auf den Titel. 2021 in Aspen gewann er WM-Gold, vor zwei Jahren in Georgien holte er WM-Bronze.