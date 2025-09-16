Mit Skepsis und viel Vorfreude: Ginia Caluori und Elena Hartmann reisen nach Afrika an die Strassen-WM
Das erste Mal überhaupt finden internationale Strassen Radrennen auf dem Afrikanischen Kontinent statt. Mit dabei sind auch Ginia Caluori und Elena Hartmann. Aus der anfänglichen Skepsis ist Vorfreude geworden.
Das erste Mal überhaupt finden internationale Strassen Radrennen auf dem Afrikanischen Kontinent statt. Mit dabei sind auch Ginia Caluori und Elena Hartmann. Aus der anfänglichen Skepsis ist Vorfreude geworden.
Gian-Andrin Meiler ist seit August 2024 in der Sportredaktion von TV Südostschweiz und Moderator von Rondo Sport. Neben der Arbeit im Sportbereich, treibt er auch selber sehr gerne Sport. Hauptsächlich Unihockey, wo er bei Chur Unihockey engagiert ist, aber auch andere Sportarten aller Art faszinieren ihn sehr und bringen ihm Abwechslung und Freude. Mehr Infos
Wir bitten um euer Verständnis, dass der Zugang zu den Kommentaren unseren Abonnenten vorbehalten ist. Registriere dich und erhalte Zugriff auf mehr Artikel oder erhalte unlimitierter Zugang zu allen Inhalten, indem du dich für eines unserer digitalen Abos entscheidest.
Bereits Abonnent? Dann schnell einloggen.