Bündner Brüder sammeln WM-Medaillen im Eisklettern

Zuletzt weilten die Zieglers am Wochenende in Frankreich an der Jugend-Weltmeisterschaft. Dabei holten sie wie die Brüder Nils und Lars Dolf aus Almens im Domleschg mehrere Podestplätze in den Kategorien U16, U18 und U20. Nils Dolf holte sowohl im Lead-, als auch im Speed-Wettkampf Silber auf U16-Stufe, Lars Dolf erkämpfte sich Gold im Speed-Wettkampf und Silber in der Lead-Disziplin auf U18-Stufe. Ben Ziegler wurde auf U16-Stufe Dritter in der Speed-Disziplin und Tim Ziegler durfte sich in der U20 gar als Weltmeister feiern lassen. Er gewann den Lead-Wettkampf.