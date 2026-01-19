×

Zweites Duell in zwei Tagen: Hier gibts die zehn Tore zwischen dem EHC Arosa und Basel im Video

Am Sonntag traf der EHC Arosa erneut auf den EHC Basel. Im Gegensatz zum Spiel am Samstag (0:7) konnten die Aroser am Sonntag doch einige Treffer bejubeln. Die Highlights der Partie gibt es hier im Video.

Annick
Vogt
19.01.26 - 13:55 Uhr
Regionalsport
Abo-Inhalt

Neugierig, wie es weitergeht?
Angebot wählen und weiterlesen.

Könnte euch auch interessieren
prolitteris