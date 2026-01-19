Zweites Duell in zwei Tagen: Hier gibts die zehn Tore zwischen dem EHC Arosa und Basel im Video
Am Sonntag traf der EHC Arosa erneut auf den EHC Basel. Im Gegensatz zum Spiel am Samstag (0:7) konnten die Aroser am Sonntag doch einige Treffer bejubeln. Die Highlights der Partie gibt es hier im Video.
19.01.26 - 13:55 Uhr
Regionalsport
