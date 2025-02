Zweiter Saisonsieg gegen Biel: HCD gewinnt zu Hause knapp 3:2

Zu Beginn des zweiten Abschnitts sorgte Chris Egli für die 2:0-Führung und sein fünftes Saisontor. Danach ging die Partie lange Zeit hin und her. Zur Spielhälfte kam es bitter für den HCD: In Unterzahl schossen die Bieler den Anschlusstreffer zum 2:1-Zwischenstand. Wenig später wurde ein Check gegen den Kopf von Valentin Nussbaumer nicht geahndet. Die Partie ging mit 5-gegen-5 weiter. Doch die Davoser revanchierten sich sogleich. Filip Zadina stellte den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und traf zum 3:1. Kurz vor der zweiten Pause sorgte eine Szene mit Michael Fora für Diskussionen. Erst wurde nur eine Strafe gegen den HCD-Verteidiger angezeigt. Nach einer Videokonsultation musste Fora mit einer Fünf-Minuten-plus-Disziplinarstrafe vom Eis. Die Partie ging mit 4-gegen-4 weiter, weil auch der betroffene Bieler auf die Strafbank musste. Weil dann auch noch Stransky mit einem Bieler aneinandergeriet, mussten beide Spieler auf die Strafbank. Die Bieler nutzen diese 3-gegen-3-Situation zum zweiten Treffer. In der letzten Spielminute vor der Pause vergab Simon Knak die Chance zum 4:2.

Im letzten Drittel ging die Partie zu Beginn mehrheitlich in und her. Die besseren Chancen hatte jedoch der HCD. So traf Enzo Guebey nach rund acht Minuten den Pfosten. In der 43. Minute wurde es vor Goalie Sandro Aeschlimann kurz hitzig, die Chance der Bieler endete jedoch in der Fanghand des Davoser Torhüters. Die nächste gute Chance gehörte dann Rico Gredig. Der HCD-Stürmer entschied sich bei einer 2-gegen-1-Situation, selbst zu schiessen und scheiterte am Beinschoner des Bieler Torhüters. Rund fünf Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit mussten erneut die Videos angeschaut werden. Die Bieler jubelten über den vermeintlichen Ausgleich zum 3:3, auf dem Eis gaben die Schiedsrichter den Treffer nicht. Und auch nach der Videokonsultation blieb es beim 3:2 für den HCD. Eineinhalb Minuten vor Ablauf des letzten Drittels nahmen die Bieler noch ihren Torhüter vom Eis. Doch auch mit 6-gegen-5 konnte der EHC Biel die 2:3-Niederlage nicht mehr verhindern.