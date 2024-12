Von den Kanadiern weggeräumt: Bitterer Spengler-Cup-Auftakt für den HC Davos

Das Spiel

Schon am ersten Turniertag kommt es am Abend zum Klassiker zwischen dem HC Davos und dem Team Canada. Die beiden Spengler-Cup-Rekordsieger (je 16 Titel) gehen energisch ins Spiel und lassen es in den ersten Minuten an der Bande ordentlich krachen. Zunächst teilt der Davoser Stürmer Brendan Lemieux aus, dann steckt sein Teamkollege Julius Honka zwei harte Checks ein. Auch bis zum ersten Tor dauert es nicht lange. Oula Palve, der finnische Ajoie-Stürmer, der an Servette ausgeliehen ist und am Spengler Cup den Gastgeber verstärkt, bringt den HCD nach Zuspiel von Filip Zadina in Führung (9.). Nur Sekunden später können die Davoser auch noch erstmals in Überzahl spielen. Die Strafe gegen Sam Gagner ist schon weit fortgeschritten, als Jonathan Hazen (Ajoie) einen Rückpass von Palve abfängt, an Gegenspieler Calle Andersson vorbeizieht und Sandro Aeschlimann im Davoser Tor gekonnt bezwingt (11.). Nun machen die Kanadier Druck und überfordern damit den Gegner in der 13. Minute ein erstes Mal so richtig. Daniel Carr (Lugano) staubt am Pfosten ab.

Mit der 2:1-Führung des Team Canada geht es ins zweite Drittel. Während die Kanadier weiterhin ihre Physis ausspielen, vermag der HCD körperlich immer weniger dagegenzuhalten. Zwar gleicht Zadina in der 30. Minute aus, als Davos bei angzeigter Strafe mit einem Feldspieler mehr agiert. Danach wird es für den Turniergastgeber aber ein bitteres Drittel. AHL-Stürmer Charles Hudon setzt bei einem Gestocher vor Aeschlimann nach und schiesst die Nordamerikaner erneut in Führung (31.). Zwei Minuten später lenkt Logan Shaw, ebenfalls aus der AHL, einen Schuss von Mac Hollowell zum 4:2 ab, und in der 19. Minute kümmert sich nach einem Fehlpass von Yannnick Frehner kein Davoser vor dem eigenen Tor um Hudon. Dieser macht sein zweites Tor.

Die Kanadier halten sich im dritten Drittel zwar etwas zurück, ein Aufbäumen des HCD lassen sie trotzdem nicht zu. Als dieser mit einem Powerplay seine vielleicht letzte Chance hat, um nochmals heranzukommen, kassiert er in der 52. Minute seinen zweiten Shorthander in diesem Spiel. Nach einem Abpraller von der Bande kann Tanner Fritz von den SCRJ Lakers ins leere Tor einschieben, weil Andersson seinen Goalie über den Haufen fährt. Diese Szene ist sinnbildlich für den missglückten Turnierauftakt des HC Davos. Er muss sich mit 2:6 geschlagen geben.

Die Top 3

Charles Hudon: Der ehemalige Lausanne-Stürmer, der mittlerweile für Ontario Reign in der American Hockey League spielt, ist mit seinen Toren zum 3:2 und 5:2 der Matchwinner für das Team Canada.

Jonathan Hazen: Der Ajoie-Stürmer netzt in Unterzahl eiskalt zum 1:1 ein und steht damit sinnbildlich für die kanadische Offensivpower, gegen die der HCD an diesem Abend kein Mittel hat.

Filip Zadina: Der Tscheche ist nicht nur wegen je einem Tor und Assist derjenige, der beim HC Davos in der Offensive die meisten Akzente setzt.

So geht’s weiter

Als Verlierer des ersten Spiels in der Gruppe Cattini ist der HC Davos am Freitag gleich wieder im Einsatz. Der Gegner ist ab 20.15 Uhr der deutsche Vertreter, die Straubing Tigers. Für sie wird es das erste Spengler-Cup-Spiel überhaupt in ihrer Turniergeschichte. Am Nachmittag kommt es in der Gruppe Torriani für Kärpät Oulu ebenfalls zur Premiere. Das finnische Team trifft ab 15.10 Uhr auf den HC Fribourg-Gottéron.