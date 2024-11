Um zwei weitere Jahre: Der HC Davos verlängert mit Trainer Josh Holden

Die neuste Medienmitteilung des HC Davos hat es in sich: «Der Hockey Club Davos freut sich, die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Headcoach Josh Holden um zwei weitere Jahre bekanntzugeben», vermeldeten die Bündner vor wenigen Minuten in einer Mitteilung.

Weiter schreibt der HCD: «Mit dieser Entscheidung setzt der HCD ein klares Zeichen für Kontinuität und Stabilität im sportlichen Bereich und will den erfolgreichen eingeschlagenen Weg mit Holden fortsetzen.» Holdens neuer Vertrag läuft bis zum Ende der Saison 2026/27.

Die Davoser reagieren somit auf die zuletzt guten Resultate und binden den Kanadier langfristig an sich. Zuletzt konnte der HCD gar fünf Siege in Serie feiern, so auch am vergangenen Samstag beim 3:2-Heimsieg gegen den EV Zug. Am Mittwoch sind die Bündner beim EHC Kloten zu Gast.