Überzeit, Ausländerfrage und Horror-Statistik – der HCD-Splitter vor Spiel 2 gegen Zug
Nach dem irren Auftaktsieg will der HCD am Sonntag beim EVZ nachlegen. Fünf Geschichten vor Duell Nummer 2. Von Extraminuten in Zug und einem HCD-Stürmer in Topform.
Nach dem irren Auftaktsieg will der HCD am Sonntag beim EVZ nachlegen. Fünf Geschichten vor Duell Nummer 2. Von Extraminuten in Zug und einem HCD-Stürmer in Topform.
22.03.26 - 08:00 Uhr
Regionalsport
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