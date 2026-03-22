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Überzeit, Ausländerfrage und Horror-Statistik – der HCD-Splitter vor Spiel 2 gegen Zug

Nach dem irren Auftaktsieg will der HCD am Sonntag beim EVZ nachlegen. Fünf Geschichten vor Duell Nummer 2. Von Extraminuten in Zug und einem HCD-Stürmer in Topform.

Roman
Michel
22.03.26 - 08:00 Uhr
Regionalsport
Vorteil HCD: Matej Stransky hat gegen Jan Kovar und Co. die Nase vorne nach Spiel 1.
Vorteil HCD: Matej Stransky hat gegen Jan Kovar und Co. die Nase vorne nach Spiel 1.
Bild: Jürgen Staiger / Keystone
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