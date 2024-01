Trainerwirren neben, Erfolge auf dem Eis beim HC Prättigau-Herrschaft

Es ist nicht ganz einfach, das Wesen und Wirken des HC Prättigau-Herrschaft in der abgelaufenen Qualifikation in der 1. Liga einzuordnen. Da ist zweifellos der Erfolg einer gereiften Mannschaft, die nach 22 Partien und 49 Punkten Platz 2 im Grunddurchgang belegt. Die Equipe tat dies in souveräner Manier hinter dem EHC Dübendorf, der als Absteiger aus der MHL mit klaren Ambitionen für den direkten Wiederaufstieg ins Rennen gegangen ist. Von Beginn an mischte aber auch der HCPH an der Tabellenspitze mit. Und er liess sich in keiner Phase des Championats von seinem Weg abbringen.