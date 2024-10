Torpremiere und Lucky Punch: Der HCD feiert einen verrückten Sieg in Genf

Ein 8:1 gegen Lugano und eine rund fünfstündige Carreise im Rücken – so startet der HCD gegen Servette. Im Fokus in den Startminuten: Goalgetter Filip Zadina. Erst legt der Tscheche Servette-Goalie Mayer und muss zwei Minuten in die Kühlbox. Dann wird er von Le Coutre selbst aus Eis gelegt und bleibt am Boden liegen. Aufatmen beim HCD: Zadina kann weitermachen. Dafür fehlt Knak, der im letzten Drittel gegen Lugano nach einem Check in der Garderobe verschwand.

Zurück zu Zadina. Der steht in der Folge meist auf dem Eis wenns gefährlich wird. Die beste Chance im ersten Drittel hat aber Ryfors, nachdem er sich mit Tambellini blitzschnell durchspielt. Ryfors Abschluss geht knapp übers Tor. Nach der ersten Pause überschlagen sich die Ereignisse. Erst rast Dahlbeck unverschuldet voll in Servette-Goalie Mayer, für den es nicht mehr weiter geht. Dann muss dessen Nachfolger Jaafri 59 Sekunden nach seiner Einwechslung hinter sich greifen. Torschütze: Nussbaumer (siehe Top 3).

Nach dem Davoser Führungstreffer wirds ruppiger. Strafen hüben wie drüben. Zadina muss nach einem umstrittenen Entscheid und langem Videostudium unter die Dusche – wegen eines Checks gegen Le Coutre. Im folgenden Boxplay retten Aeschlimann einmal grandios und bringt das 1:0 so in die zweite Pause. Die Unterzahl übersteht der HCD. Kassiert aber zum Start ins dritte Drittel doch den Ausgleich. Keiner ist bei Genf-Topskorer Hartikainen, der ums Davoser Tor kurvt. Der 11. Saisontreffer des Finnen! In den Schlussminuten darf der HCD gleich zwei Mal in Überzahl spielen. Und siehe da: Als Tanner auf der Strafbank sitzt, gelingt Tambellini der Lucky Punch. Egli macht mit dem 3:1 ins leere Tor den Deckel drauf. Weil Hartikainen danach seinen Stock an der Torlatte zerstört, muss er für zwei Minuten raus. Ein Bild, das zum Genfer Abend passt. Während sich der HCD weiter Richtung Spitze arbeitet.