Tag der offenen Tore: HC Davos überfährt Lugano

So lief das Spiel

Aus einem verhaltenen Start beider Teams resultiert eine wenig ereignisreiche Startphase. Sinnbildlich dafür dann der erste Treffer des Spiels. Der Pass kommt vom Bully-Kreis auf die blaue Linie, wo HCD-Verteidiger Michael Fora steht und den Puck einfach mal Richtung Tor bringt. Dort steht Stransky, der mit seinem Hinterteil abgelenkt. Ein «Füdli-Tor», das die Partie so richtig lanciert. Es dauert nur 94 Sekunden da klingelts auf der anderen Seite. Der Treffer ähnelt jenem vom HCD. Ein Pass aus der Tiefe, wo Jesper Peltonen zentral komplett frei steht. Dieser ist aber näher zum Tor als vorhin Michael Fora, was es Luca Hollenstein im Davoser Tor schwer macht den Schuss abzuwehren. Dazu ist noch viel Verkehr vor dem Engadiner Torhüter.

Auch bis zum nächsten Treffer dauert es nicht einmal zwei Minuten. Diesmal ist es wieder der HCD. Und es ist wieder die gleiche Kombination. Tor: Matej Stransky, Assist: Michael Fora. Die Tessiner Abwehr sieht bei diesem Treffer schlecht aus. Fora hat ewig Zeit an der blauen Linie, den Puck nach seinem eigenen geblockten Abschluss nochmals zu holen und zurecht zu legen. Wieder lenkt Stransky den Schuss des Verteidigers ab, so sagt es zumindest der Stadionsprecher. Auf den Videobildern ist nicht eindeutig zu erkennen, ob der Tscheche wirklich noch dran war. Davos powert weiter. Und kann die Führung in der 17. Minute ausbauen. Gredig macht mit seinem ersten Saisontor das 3:1

Die Luganesi kommen besser aus der Kabine, doch den ersten Treffer im Mittelabschnitt macht der HCD. Nach dem Assist beim dritten Tor, holt sich auch Julius Honka seinen zweiten Skorerpunkt an diesem Abend. Er trifft nach einem Sprint über das gesamte Eis.

Jetzt hat das Spielgeschehen sich gewendet. Der HCD ist es, der das Tempo nun bestimmt. Und durch Matej Stransky erneut trifft. Nach einem Fazzini-Fehlpass ziehen Stransky und Dahlbeck los. Ein Pass, ein Schuss. Der tschechische Weltmeister fackelt nicht lange, nach dem Zuspiel des Schweden und zieht einfach ab. Der Puck geht über den Schoner von Huska ins Netz. Für den Lugano-Goalie ist danach Feierabend. Für den Rest schon bald Pause.

Kaum hat das Schlussdrittel begonnen, ist es wieder Julius Honka der trifft. Luganos Matthew Verboon muss nach einem Cross-Check in die Kühlbox und das nutzen die Davoser eiskalt aus. Was Julius Honka bei seinem ersten persönlichen Treffer mit Gefühl und technischem Können gemacht hat, macht er dieses Mal mit Gewalt von der blauen Linie. Yannick Frehner nimmt Schlegel die Sicht. 6:1.

Die Davoser Festspiele gehen auch in der Schlussphase weiter. Knak und Corvi treffen zum 8:1-Schlusstand. Für letzteren ist es der erste Treffer in dieser Saison.