Strahlende Kinder und glückliche Eishockeyspieler: Der HCD zu Besuch in der Kinderklinik Chur

Die Kinderklinik Chur bekam vor kurzen einen speziellen Besuch. Die Spieler vom HCD besuchten die Kinder und verbrachten gemeinsam einen Nachmittag. Zusammen haben sie gesungen, gebastelt und gespielt.

Laurin
Michael
05.09.25 - 17:03 Uhr
Regionalsport

Laurin Michael hat im Sommer 2022 eine KV-Lehre abgeschlossen. Sein Interesse in der Medienwelt hat er vor vielen Jahren entdeckt, durch seine Besetzung von einer der Hauptrollen beim Film Schellen Ursli. Er ist sehr sportinteressiert, in seiner Freizeit verfolgt er diverse Sportarten und ist gerne auf den Ski. Mehr Infos

