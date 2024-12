Sohn von NHL-Star: HCD verpflichtet kanadischen Stürmer

Der HC Davos verpflichtet – wie von dieser Zeitung angekündigt – einen weiteren Spieler. Wie der Davoser Klub am Montagvormittag bekannt gibt, stösst Brendan Lemieux per sofort zu den Davosern. Der Kanadier unterschreibt einen Vertrag bis 2026/27.

Der 28-Jährige Stürmer wurde im NHL-Draft 2014 in der zweiten Runde an 31. Stelle von den Buffalo Sabres gezogen. Insgesamt absolvierte er bisher 315 NHL-Spiele für Teams wie die Winnipeg Jets, die New York Rangers, die Los Angeles Kings und die Carolina Hurricanes. Zuletzt kam er bei den Chicago Wolves – dem Farmteam der Hurricanes – in der American Hockey League zum Einsatz. «Brendan ist ein Spieler, der durch seine Intensität, seine Leidenschaft und seinen Siegeswillen heraussticht. Mit seinem Spielerprofil ist er die perfekte Ergänzung für unser Team und wird unserem Coachingstaff weitere Optionen bieten», wird HCD-Sportchef Jan Alston in einer Mitteilung zitiert.

Brendan Lemieux, welcher auch den US-Pass besitzt, ist der Sohn vom früheren NHL-Star Claude Lemieux. Dieser gewann viermal den Stanley Cup und spielte in der Saison 2003/04 in der NLA zwölf Partien für den EV Zug. Seinen ersten Einsatz im HCD-Dress dürfte der Kanadier am 18. Dezember haben. Dann trifft der HC Davos zu Hause auf die SCL Tigers.