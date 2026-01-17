Schützenfest gegen La Chaux-de-Fonds: Hier gibts die sieben Chur-Tore im Video
Der EHC Chur fertigt La Chaux-de-Fonds zuhause gleich mit 7:1 ab. «Wir hatten sie über 60 Minuten im Griff», sagt Stürmer Rihards Melnalksnis. Hier gibts Stimmen und Tore im Video
17.01.26 - 08:15 Uhr
Regionalsport
