Reise nach Finnland und Spiele gegen Direktkonkurrenten: Mit diesen Gegnern misst sich der HCD in der Vorbereitung

Mit dem ersten Testspiel geht es am 8. August gegen den Swiss-League-Aufsteiger Chur los. Das Kantonsderby ist das erste von insgesamt neun Vorbereitungsspielen. Zwei Partien finden im Rahmen des Trainingscamps im finnischen Tampere statt. Unteranderem trifft man dabei auf das finnische Spitzenteam IFK Helsinki. Zurück in der Schweiz fordert der HCD am Lehner Cup in Sursee zwei internationale Topteams und zum Abschluss der Vorbereitung gibts den Vergleich mit vier Direktkonkurrenten aus der heimischen Liga: SCL Tigers, Ambri-Piotta, Lugano und Zug. Das Aufeinandertreffen mit den Emmentalern am 31. August ist gleichzeitig auch das Saisoneröffnungsfest der Landwassertaler.