Prättigau-Herrschaft lebt noch und erzwingt das nächste Entscheidungsspiel

Damit verkürzt Prättigau-Herrschaft im Heimspiel vor 629 Zuschauerinnen und Zuschauer in dieser Serie auf 1:2 aus ihrer Sicht. Am Samstag um 17.30 Uhr geht es mit Spiel 4 dieser Best-of-5-Serie weiter. Sollten sich die Bündner auch auswärts durchsetzen, kommt es am Dienstag wieder in Grüsch zur Finalissima. Dann wird ausgemacht, wer im Play-off-Final auf Dübendorf trifft, das sich mit 3:0-Siegen gegen Dübendorf durchgesetzt hat.