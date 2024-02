Prättigau-Herrschaft droht das Saisonende, der EHC Chur kennt seinen Play-off-Gegner

Der HC Prättigau-Herrschaft hat das Erfolgsrezept in der Halbfinalserie gegen den EHC Wetzikon noch nicht gefunden. Nach der 2:4-Heimniederlage am Samstag mussten sich die Bündner am Dienstag auswärts mit 1:3 geschlagen geben.

Die Zürcher gingen in der 5. Minute in Führung und erhöhten in der 22. Minute. Yannick Bucher verkürzte kurz darauf, es sollte aber das einzige Tor der Gäste an diesem Abend bleiben. Den letzten Treffer erzielte zwar einer, der aus dem HC Prättigau-Herrschaft stammt, der aber seit 2019 für Wetzikon spielt: Der ehemalige NLA-Stürmer Gian-Andrea Thöny traf in der 53. Minute zum Schlussresultat.

In der Best-of-Serie führt Wetzikon damit 2:0 und braucht noch einen Sieg für den Finaleinzug. Das nächste Duell findet am Donnerstag, 20 Uhr, in Grüsch statt. Ebenfalls 2:0 führt der Qualifikationssieger Dübendorf in der anderen Halbfinalserie gegen Burgdorf.