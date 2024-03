Play-off-Ticker: Jetzt fix - dieser Gegner würde im Halbfinal auf den HCD warten

Do. 28.03.2024 - 22:33

Davos würde auf Lions treffen

Fribourg-Gottéron setzt sich am Donnerstagabend in Spiel 7 gegen Lugano durch und steht in den Halbfinals. Damit ist klar: Sollte der HCD am Samstag in Lausanne gewinnen, würde er in den Halbfinals auf die ZSC Lions treffen. Die Zürcher sind Qualisieger, rauschten mit einem 4:0 gegen Biel in die nächste Runde. Aber: In der Qualifikation gewann der HCD sämtliche vier Direktduelle!