Play-off-Platz in Gefahr: HCD Ladies kassieren fünfte Niederlage in Serie

Für die Ladies des HC Davos gibt es am Sonntag beim Auswärtsspiel keine Punkte zu holen. Die Davoserinnen unterliegen den Zürcherinnen 4:5 und damit zum dritten Mal. Und dies trotz zweifacher Aufholjagd.

Während den Gästen das Startdrittel nicht nach Start gelingt (zwei Gegentore in sechs Minuten), erzielt Rebecca Rocella kurz vor der ersten Pause doch noch den Anschlusstreffer. Den Schwung nehmen die Davoserinnen schliesslich mit ins zweite Drittel. Ladina Staub gleicht in der 24. Minute zum 2:2 aus. Zur Mitte des Spiels will ihnen dann aber nicht viel gelingen. Erst erzielen die Spielerinnen der ZSC Lions in Unterzahl das 3:2, ehe sie kurz darauf auf 4:2 erhöhen.

Im letzten Drittel finden die Davoserinnen ins Spiel zurück und gleichen dank Janine Hauser (46.) und Rebecca Rocella (50.) zum 4:4 aus. Bis kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit sieht es also nach Verlängerung aus, wäre da nicht das Zürcher Tor zum 5:4 in der 59. Minute. Mit einer Feldspielerin mehr und HCD-Ladies-Goalie Jessica Streicher auf der Spielerbank können die Ladies nicht erneut ausgleichen.

Für die Davoserinnen ist es am Sonntag die fünfte Niederlage in Serie. Sie befinden sich damit mit Neuchatel im Kampf um einen Play-off-Platz. Den Ladies bleiben noch zwei Partien in dieser Qualifikation – am Samstag steht erneut ein Spiel gegen die ZSC Lions auf dem Plan. Tagsdarauf treffen die Ladies zu Hause auf den SC Langenthal.

Resultate: ZSC Lions - Davos 5:4 (2:1, 2:1, 2:2). Bern - Ambri-Piotta 7:6 (3:0, 3:1, 1:5). Fribourg-Gottéron - Langenthal 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Ladies Lugano - Neuchâtel Academy 0:5 (0:1, 0:3, 0:1).

Rangliste: 1. Bern 26/67. 2. ZSC Lions 26/62. 3. Ambri-Piotta 26/54. 4. Neuchâtel Academy 26/39. 5. Davos 26/35. 6. Fribourg-Gottéron 26/29. 7. Ladies Lugano 26/17. 8. Langenthal 26/9.