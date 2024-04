Nicht fit genug: HCD-Star Corvi verzichtet auf die WM

Während der gesamten Saison beeinträchtigt

Corvis Beschwerden resultieren aus einem Bandscheibenvorfall, den er bei der letztjährigen WM in Riga erlitt. Als Folge davon konnte er im vergangenen Sommer nicht wie gewohnt trainieren, fehlte in der unmittelbaren Saisonvorbereitung und verpasste die ersten drei Wochen der Meisterschaft.

Es gab danach Phasen, in denen er seine Klasse zeigen konnte. Insgesamt lief er aber seiner gewohnten Form hinterher. Dies zeigte sich auch in seiner offensiven Ausbeute – 4 Tore und 17 Assists in 43 Qualifikationsspielen, 19 Skorerpunkte weniger als in der Saison davor.