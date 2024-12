Nächster Sieg: HCD Ladies siegen erneut gegen amtierende Schweizermeisterinnen

Für die HCD Ladies gab es am Sonntag den nächsten Sieg in der Women's League. Die Bündnerinnen gewannen auswärts 3:2 gegen die ZSC Lions. In der dritten Begegnung war es der dritte Sieg gegen die Zürcherinnen in dieser Saison.

Schon nach 31 Sekunden gingen die Davoserinnen durch Joelle Fiala erstmals in Führung. Keine zwei Minuten später erhöhte Teamkollegin Courtney Kollmann zum 2:0. Die Partie kehrte im Mittelabschnitt als die Zürcherinnen den Zwei-Tore-Rückstand innert drei Minuten aufholten. Das Game-Winning-Goal gelang dann Leah Marino kurz nach der zweiten Pause (42.).

Mit dem Sieg gegen die amtierenden Schweizermeisterinnen stehen die Bündnerinnen nach 18 Partien bei total 13 Siegen und mit 40 Punkten auf dem zweiten Tabellenrang. Die nächste Partie findet erst am 30. Dezember statt, da das Schweizer Nationalteam ab dem 11. Dezember in Finnland an der Women's Euro Hockey Tour gefordert ist.