Nach zuvor drei Siegen: HCD verliert auswärts gegen Lugano

Im Mitteldrittel kam Adam Tambellini im gegnerischen Drittel an den Puck und zog alleine auf das Tessiner Tor los. Sein Schuss landete aber im Fanghandschuh des Tessiner Goalies. Danach war die Partie von Strafen geprägt, der HCD musste drei Mal in Unterzahl spielen. Nach acht Sekunden im zweiten Überzahlspiel der Tessiner fiel das 4:1. Danach erhöhten die Davoser den Druck. Als Tambellini alleine vor dem Tessiner Slot an den Puck kam (29.), erzielte er das zweite Tor für den Davoser Klub. Wenig später traf Michael Fora ab der blauen Linie «nur» den Pfosten. Erneut gingen die Gastgeber mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Pause.

Kurz nach der zweiten Pause (46.) erzielte Fora den Anschlusstreffer zum 3:4. Das Tor ging dabei fast etwas unter, weil verschiedene Spieler beider Teams aneinander gerieten. In den verbleibenden Minuten waren es vor allem die Davoser, welche Druck machten und den nächsten Treffer suchten. Tambellini kam dem vierten Davoser Tor am nächsten, traf mit seinem Schuss aber den Pfosten. Bei 4-gegen-4 – Matej Stransky und Carl Dahlström mussten beide wegen übertriebener Härte auf die Strafbank – erhöhte der Tessiner Klub auf 5:3 (55.). In den verbleibenden Minuten konnten die Davoser den Vorsprung der Tessiner nicht mehr aufholen – auch nicht mit einem Feldspieler mehr. Der HC Lugano erhöhte kurz vor der Schlusssirene mit seinem Treffer ins leere Tor noch auf 6:3 (59.). Für den HCD gab es die erste Niederlage nach zuvor drei Siegen.