Nach dem Trainerbeben: Marco Capaul übernimmt beim HC Prättigau-Herrschaft

Noch vor Beginn der Play-offs in der 1. Liga am 6. Februar zu Hause gegen Reinach hat der HC Prättigau-Herrschaft die wichtigste Personalie für die kommende Saison geklärt. Ab dem 1. August wird Marco Capaul neuer Trainer in der Eishalle Grüsch. Der Churer wird in einem Vollamt neben der ersten Mannschaft auch als Ausbildungschef in der Nachwuchsabteilung wirken. Diese Aufgabe bekleidet der frühere National-League-Abwehrspieler aktuell beim SC Herisau.