Nach 4:0-Sieg gegen Reinach: Prättigau-Herrschaft wartet auf seinen Halbfinalgegner

Die Viertelfinalserie zwischen dem favorisierten Prättigau-Herrschaft und den Red Lions Reinach in der 1. Liga ist eng. Die ersten beiden Duelle enden mit einem Sieg der Bündner – jeweils ein einzelnes Tor mehr erzielen die Prättigauer als der Gegner. Das zweite Spiel geht dabei gar in die Verlängerung. Als im dritten Duell dieser Best-of-5-Serie Prättigau-Herrschaft den ersten Matchball nicht nutzen kann und mit 1:3 verliert, steht am Dienstagabend auswärts im Aargau ein nächstes Matchball-Spiel an. Und dieses Mal behält der Favorit die Nerven.