Jetzt ist es fix: Fribourg-Gottéron kommt an den Spengler Cup

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Fribourg-Gottéron kommt im Dezember an den Spengler Cup. Dies geben die Turnierverantwortlichen am Samstagabend bekannt. Und beenden so die Spekulationen der letzten Wochen. Schon seit längerem gab es Gerüchte, wonach die Freiburger als zweites Schweizer Team am Traditionsturnier eingeladen werden.

Für Gottéron, derzeit Zweiter in der National League, ist es die dritte Teilnahme am Spengler Cup nach 1992 und 2012. Mussten sich die Westschweizer bei der Premiere noch mit dem 5. Platz zufrieden geben, scheiterten sie 20 Jahre später im Halbfinal (1:5 gegen das Team Canada).

Übrigens: Gottéron-Trainer Christian Dubé war bei der letzten Spengler-Cup-Teilnahme noch als Spieler auf dem Eis. Zuvor spielte er auch mit dem Team Canada zwei Mal in Davos auf. Auf einen Triumph wartet Dubé noch. Vielleicht klappts ja beim vierten Mal.

Mit Fribourg-Gottéron, dem HCD und dem Team Canada stehen mittlerweile drei Teilnehmer fest.