In der sechsten Runde: New York Rangers draften HCD-Talent

Im vergangenen September gab Rico Gredig sein Debüt in der ersten Mannschaft des HC Davos. Nun wird der 19-Jährige beim NHL-Draft von den New York Rangers gezogen. Der ehemalige Klub des Schweizer Verteidigers Raphael Diaz zog den Stürmer in der sechsten Runde, als Nummer 191 des Drafts. Und als dritter Schweizer im diesjährigen Draft.

Erst im März hatte Gredig, der aus Felsberg stammt, seinen ersten Profivertrag beim HCD (bis 2026) unterzeichnet. In diesem Sommer schliesst er die KV-Lehre auf der Geschäftsstelle des Klubs ab.

Für das Fanionteam des HCD hat Gredig in der vergangenen Saison 28 Spiele bestritten, dabei zwei Treffer erzielt. Mit dem Schweizer U20-Nationalteam nahm er an der WM teil.