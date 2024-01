«Ich bin kein Betrüger»: Guebey glänzt bei HCD-Niederlage mit Fairplay-Aktion

Der SC Bern gehört in der laufenden Saison nicht zu den Lieblingsgegnern des HC Davos. Zwar steht der höchste Saisonsieg der Bündner seit dem 1. Dezember und dem 7:0 zu Hause gegen den SCB. Die andern drei Direktduelle gewannen aber die Berner. So auch das jüngste am Freitagabend vor knapp 16 000 Zuschauerinnen und Zuschauern in Bern.