Highlights im Video: Arosa gelingen trotz deutlicher Niederlage sehenswerte Treffer

Der EHC Arosa verliert am Wochenende gegen La Chaux-de-Fonds mit 4:10. Dennoch kann festgehalten werden: Die Tore der Schanfigger können sich allesamt sehen lassen. Hier geht's zum Video.

Ruetsch
Menzi
05.01.26 - 09:00 Uhr
Regionalsport
