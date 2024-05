HCD-Topskorer sticht in Tschechiens WM-Aufgebot NHL-Spieler aus

Die Kader für die am Freitag beginnende Eishockey-WM in Prag und Ostrava werden immer konkreter. Mittlerweile hat auch der WM-Gastgeber Tschechien seine Mannschaft bekanntgegeben.

Der tschechische Nationaltrainer Radim Rulik hat in seinem Aufgebot nicht mit Überraschungen gespart. Nach dem Euro-Hockey-Tour-Turnier vom Wochenende in Brünn, das die Tschechen gegen Finnland, Schweden und die Schweiz ohne Punkt abschlossen, hat Rulik gleich drei aktuelle NHL-Stürmer nach Hause geschickt: Tomas Nosek von den New Jersey Devils, Jakub Vrana von den St. Louis Blues sowie Radim Zohorna von den Pittsburgh Penguins. Ebenfalls den letzten Kaderschnitt nicht überstanden haben der ehemalige Ambri-Stürmer Filip Chlapik (Sparta Prag) sowie Michael Spacek, der auf die kommende Saison hin von Ambri zu Servette wechselt.