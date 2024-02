HCD-Duo sagt für die Länderspiele in Schweden ab

Trotzdem sind fünf Davoser international unterwegs

Ohne Corvi und Nussbaumer ist es noch ein Trio des HCD, welches die Beijer Hockey Games bestreitet: die Verteidiger Michael Fora und Sven Jung für die Schweiz sowie Stürmer Dennis Rasmussen für den Gastgeber Schweden. Jung ist zum zweiten Mal nominiert, nachdem er vor vier Jahren seine ersten beiden A-Länderspiele bestritten hat. Die Schweiz und Schweden treffen am Samstag aufeinander. Zum Auftakt spielen die Schweizer am Donnerstag gegen Finnland, zum Abschluss am Sonntag gegen Tschechien.

Ebenfalls sind vom HCD in dieser Woche Enzo Guebey und Rico Gredig international im Einsatz. Verteidiger Guebey spielt für Frankreich in der Heimat in einem Vier-Nationen-Turnier mit Dänemark, Österreich und Norwegen. Stürmer Gredig bestreitet mit dem Schweizer U19-Nationalteam ein Fünf-Nationen-Turnier in Kloten.